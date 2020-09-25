كورونا في الإمارات: تسجيل حالتي وفاة و1008 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات، اليوم الجمعة، وفاة مصابين اثنين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في الدولة 409 حالات.
أفادت في بيان أنها أجرت 92058 فحصًا جديدًا للفيروسعلى فئات مختلفة في المجتمع، وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص على مستوى الدولة في الكشف عن 1008 حالات إصابة جديدة بالفيروس المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 89 ألفًا و540 حالة منذ نهاية شهر يناير الماضي.
وذكرت أن جميع حالات الإصابة الجديدة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 882 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض .
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