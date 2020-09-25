توقيف مشتبه به في تنفيذ عملية الطعن في باريس

أفادت تقارير إعلامية بتوقيف مُشتبه به في تنفيذ عملية طعن في مقر صحيفة تشارلي إيبدو في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
أكد رئيس الوزراء الفرنسي، جانكاستكس، على حسابه في "تويتر" وقوع الهجوم، مشيرًا إلى أنه يتوجه إلى مقر وزارة الداخلية لبحث الموضوع.
أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن اثنين من الجرحى جراء الهجومالذي وقع في الدائرة الـ11 من العاصمة الفرنسية في حالة خطرة، مؤكدة أن الشرطة طوقت المنطقة وتبحث عن شخصين مشتبه فيهما بتنفيذ العملية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر شرطي تأكيده إقامة حاجز أمني حول مقر "شارلي إيبدو" السابق، مشيرًا إلى العثور على طرد مشبوه في موقع الحادث.
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