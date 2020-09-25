فرنسا استدعت سفير إيران احتجاجًا على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بأن الخارجية الفرنسية استدعت في وقت سابق من الأسبوع الجاري سفير إيران لدى باريس، احتجاجًا على ما وصفته بـ"انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان".

ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة تأكيدها أن الجانب الفرنسي أعرب للسفير الإيراني، بهرام قاسمي، عن احتجاجه على سجل حقوق الإنسان في بلده وأبدى قلقه إزاء "انتهاكات خطيرة ومستمرة" في هذا المجال.

وأكد اثنان من المصادر أن

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استدعاء السفير جاء أمس الخميس، فيما قال مصدر واحد إن فرنسا تحركت بالتنسيق مع بريطانيا وألمانيا لتحذير إيران بشأن معاملتها للمعتقلين السياسيين وحاملي الجنسية المزدوجة ونبهت طهران إلى أن تصرفاتها تضر بالعلاقات مع الدول الأوروبية الثلاث.

من جانبها، صرحت المتحدثة باسم الوزارة، أنييس فون دير مول، للوكالة بأن حكومة باريس "تعبر

دائما عن قلقها بشأن الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان في إيران"، مضيفة: "يشاركنا في هذه المخاوف العديد من الشركاء منهم ألمانيا والمملكة المتحدة.

ولفتت الوكالة إلى أن استدعاء السفير يأتي في ظل إعلان وزير الخارجية الفرسي جان إيف لودريان الثلاثاء الماضي عن ضرورة فعل المزيد تجاه "تفاقم في انتهاكات حقوق الإنسان" في إيران عقب احتجاجات معارضة شهدتها البلاد في نوفمبر 2019.

وجاء تصريح الوزير على الرغم من أن فرنسا تمتنع عادة عن التعليق علنًا على وضع حقوق الإنسان في إيران.