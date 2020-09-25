روسيا.. تطعيم أكثر من 3.5 ألف متطوع حتى الآن بلقاح "سبوتنيك V"

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إنه تم حتى الآن تطعيم أكثر من 3.5 ألف متطوع بلقاح Sputnik V، المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الدراسات ما بعد السريرية.
وأضاف في حديث للصحفيين اليوم الجمعة، أن الاختبارات تجري كالمعتاد، وفق الجدولالمعتمد.
وتابع الوزير القول، خلال زيارته للمركز الوطني للبحوث الطبية لزراعة الأعضاء والأعضاء الاصطناعية: "اليوم، تتواصل الدراسات السريرية بعد التسجيل. وتم تطعيم أكثر من 3.5 ألف شخص بهذا اللقاح، كل شيء يسير وفقالنظام المعتمد".
ونوه موراشكو، بأنه تجري في روسيا في الوقت الحالي اختبارات سريرية للقاحين محليين ضد فيروس كورونا المستجد – الأول من تصميم، المركز العلمي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" التابع للهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، والثاني من تصميم المركز العلمي الفيدرالي لبحوث وتطوير المستحضرات المناعية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.
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