فرنسا: التعامل مع حادث الطعن باعتباره عملا إرهابيا

قالت السلطات الفرنسية إن ممثلي الادعاء العام في البلاد يتعاملون مع هجوم الطعن الذي وقع قرب المقر السابق لمجلة شارلي إيبدو الساخرة في باريس على أنه حادث إرهابي محتمل. وتقول الشرطة إن الهجوم أسفر عن إصابة شخصين على الأقل. وكانت تقارير سابقة - بما في ذلك تعليقات من رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس- قد أشارت إلى إصابة أربعة. وتم اعتقال المشتبه به. وليس من الواضح ما إذا كان الشخص المحتجز هو المشتبه به الوحيد في الهجوم.



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