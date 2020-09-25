تضرر 830 ألف شخص جراء فيضانات السودان

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 830 ألف شخص تضرروا جراء السيول والفيضانات في السودان. وأفاد بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" نشر اليوم، أن أكثر الولايات تضررا هي شمال دارفور وغرب دارفور وسنار والخرطوم. وأضاف المكتب الأممي أن العاملين في المجال الإنساني في البلاد قدموا مساعدة لأكثر من 400 ألف شخص في جميع الولايات والبالغة (18 ولاية)، موضحا أنه لا يزال آلاف الأشخاص بحاجة إلى مساعدة حيوية، وهناك حاجة ماسة إلى مزيد من التمويل. وأشار إلى أن الحكومة السودانية والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص وحركات المجتمع المدني، بدعم من مانحين دوليين ومحليين، تواصل تقديم المساعدات الضرورية.



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