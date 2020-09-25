عاجل-إصابة 4 أشخاص في باريس إثر تعرّضهم للطعن

أصيب 4 أشخاص بجروح، اثنان منهم جروحهما خطرة، في هجوم بسكين الجمعة قرب المكاتب السابقة لمجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة في باريس. واثنان من المصابين في حالة حرجة، وفق شرطة باريس التي أضافت بأن شخصين مشتبه بهما لاذا بالفرار. وتأتي حادثة الطعن بموازاة جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم على مجلة شارلي إيبدو في يناير 2015 والذي أودى بحياة 12 شخصاً.



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