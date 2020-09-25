كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خيرية الشارقة: 17.7 مليون درهم لعلاج 835 حالة مرضية خلال 8 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية، اليوم الجمعة، عن تقديمها مساعدات مالية لعلاج 835 حالة مرضية بقيمة 17.7 مليون درهم، منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأكد عبدالله سيف بن هندي مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة، أن الجمعية توسعت في حجم مساعداتها العلاجية خلال الأشهر الأخيرة خاصة للمحتاجين والأسر المتعففة، موضحا أنه تم تلقي العديد من طلبات المساعدات العلاجية من كافة إمارات الدولة لتواصل جمعية الشارقة الخيرية أداء رسالتها الإنسانية نحو تطييب آلام المعوزين.

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وأشار بن هندي، إلى أن الجمعية ومن خلال عيادة غسيل الكلى استطاعت توفير الجلسات للكثيرين من مرضى الفشل الكلوي بما يسهل عليهم الانتظام في الجلسات، حيث توفر الجمعية على مدار الأسبوع 24 جلسة يوميا.

ولفت إلى أن خدمة "خير" الإنسانية وهي القناة المخصصة لتقديم مساعدات العلاج المختلفة تحظى بدعم غير مسبوق من قبل المحسنين، موجها لهم الشكر على ما يقدمونه من جهود إنسانية في سبيل تخفيف أوجاع المرضى.

ودعا إلى الاستفادة من قنوات التبرع الميسرة المتوفرة عبر الموقع الالكتروني والرابط الذكي في توصيل صدقات المحسنين وتبرعاتهم.