أصالة تثير ضجة بغناء حديث نبوي.. و”الأزهر” يخرج عن صمته

تعرضت الفنانة السورية، أصالة نصري، لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب استخدامها كلمات من حديث نبوي في أغنيتها الجديدة، التي حملت عنوان “رفقا”.

وخرج مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، بفتوى تنهى عن الاستماع، أو الترويج لأي أغنية يتم فيها الاقتباس من الأحاديث النبوية، معتبرا مثل هذا الاقتباس من الأحاديث ليصبح جزءً من أغنية، غير جائز.

وتقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة السورية أصالة نصري، لنفس السبب، بتهمة ازدراء أديان، التي يعاقب عليه القانون المصري.

واقتبست كلمات أغنية أصالة، من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “استوصوا بالنساء خيرا (..)”، الأمر الذي أثار عليها انتقادات وضجة واسعة.