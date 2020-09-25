خلال شهر غشت.. 29 مليون مغربي شاهدوا القنوات المغربية

كشفت أرقام صادرة عن مركز “صيوميد”، أمس الخميس، نسب مشاهدة المغاربة للتلفاز، في مجمل شهر غشت الماضي، إذ شاهد أكثر من 29 مليون مشاهد إحدى القنوات المغربية للحظة واحدة على الأقل.

وأفاد بلاغ مركز “صيوميد”، الموكل له قياس نسب مشاهدة القنوات الوطنية، أن معدل مدة المشاهدة للبيوت بلغ 06 ساعات و33 دقيقة للبيت الواحد، في حين وصل معدل مشاهدة الأفراد للقنوات المحلية، يوميا، لـ3ساعات و35 دقيقة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 3 غشت و30 منه.

وأوضحت الأرقام نفسها أن معدل مشاهدي القنوات المغربية، في كل ثانية من اليوم خلال الشهر الماضي، وصل إلى 2.3 مليون مشاھد، وفي كل ثانية من وقت الذروة وصل إلى 4.8 مليون مشاھد.

يذكر أن القنوات الوطنیة موضوع قیاس المشاھدة ھي: الأولى، والأولى دولیة، والقناة الثانیة، والقناة الثانیة عالمیة، والریاضیة، والمغربیة، والأمازیغیة، والسادسة.