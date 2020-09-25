شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. إصابات كورونا تتخطى الـ 4 ملايين والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في البرازيل جراء الإصابة بالفيروس بلغ 139 ألفا و808 حالة. وقد تعافى حتى الآن نحو 4 ملايين شخص من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس.
وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 30 أسبوعا.
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