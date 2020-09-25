شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. إصابات كورونا تتخطى الـ 4 ملايين والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 4 ملايين و 66 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في البرازيل جراء الإصابة بالفيروس بلغ 139 ألفا و808 حالة. وقد تعافى حتى الآن نحو 4 ملايين شخص من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس.

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 30 أسبوعا.