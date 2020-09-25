صحيفة: الإمارات تتقدم عالمياً في مؤشرات وتقارير التوازن بين الجنسين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 سبتمبر 2020

أبوظبي - الخليج 365 قالت صحيفة خليجية، إن الإمارات تتقدم عالمياً في مؤشرات وتقارير التوازن بين الجنسين نظراً لتبنيها، بتوجيهات القيادة الرشيدة، هذه السياسة منذ تأسيس الدولة، عبر تهيئة البيئة التشريعية والاجتماعية لتشجيع المرأة على الانخراط في مختلف مجالات الحياة العامة، بالتوازي مع تعزيز بنية الأسرة لتكون مشجعة للمرأة لتحقيق طموحاتها في خدمة المسيرة التنموية. واضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365"، أنه في التعليم والصحة والعمل والرياضة والسياسة، وفي مختلف القطاعات الوطنية، استطاعت المرأة تحقيق إنجازات كبيرة، مستفيدة مما هيأته سياسات الدولة الداعمة لها، وكان من أهمها حيازتها نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي بقرار تاريخي من القيادة الرشيدة، ليتبعه قرار مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص الذي سيسري اعتباراً من اليوم. وأوضحت أن رؤية واضحة تعمل عليها الدولة لتبني أفضل الممارسات العالمية، من خلال مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي أسس في العام 2015 ليضطلع بمهمة مراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة، ويواكبها مع استراتيجية الدولة وخططها خلال الخمسين عاماً المقبلة. واختتمت الصحيفة بالقول إن مستقبلنا يقوم على مشاركة المرأة والرجل على حد سواء، في المشروعات الكبرى، بعد أن أثبتت المرأة حضورها القوي في مجالات مميزة كالطاقة النووية السلمية وعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعي، وما زالت تطمح لتقديم المزيد في سبيل رفعة وطنها وتميزه عالمياً.

