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كورونا عالميًا.. 32.2 مليون إصابة ووفاة 983 ألفا 

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شكرا لقرائتكم خبر عن عالميًا.. 32.2 مليون إصابة ووفاة 983 ألفا  والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 32 مليون و234 ألفا و685 حالة في مختلف أنحاء العالم حتى الساعة السابعة و27 دقيقة بالتوقيت العالمي الموحد (يو تي سي)، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتسبب المرض الناجم عن ، كوفيد- 19، في وفاة 983 ألفا و42 شخصا.

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