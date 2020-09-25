شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميًا.. 32.2 مليون إصابة ووفاة 983 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 32 مليون و234 ألفا و685 حالة في مختلف أنحاء العالم حتى الساعة السابعة و27 دقيقة بالتوقيت العالمي الموحد (يو تي سي)، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وتسبب المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، كوفيد- 19، في وفاة 983 ألفا و42 شخصا.
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