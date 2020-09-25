شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة عسكرية صربية ووفاة قائدها والان نبدء بالتفاصيل

تحطمت طائرة من طراز "ميغ- 21" تابعة للقوات الجوية الصربية اليوم غرب صربيا. وأفادت وزارة الدفاع الصربية، في بيان أنه أثناء قيام الطائرة بمهام رسمية في الساعة 9​​​.00 (10.00 بتوقيت موسكو) تحطمت طائرة "ميغ- 21" تابعة للجيش الصربي بالقرب من قرية براسينا بالقرب من بلدة مالي-زفورنيك". وأفادت وسائل إعلام محلية أن قائد الطائرة لقي مصرعه في الحادثة.

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