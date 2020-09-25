شكرا لقرائتكم خبر عن باريس.. إصابة 4 اشخاص في هجوم طعن والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الفرنسية إن ممثلي الادعاء العام يتعاملون مع هجوم الطعن الذي وقع قرب المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو الساخرة في باريس اليوم الجمعة على أنه "حادث إرهابي محتمل".

فيما أوضح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اليوم الجمعة إن أربعة أصيبوا، اثنان منهم في حالة خطيرة، في هجوم بسكين وقع قرب المكتب السابق لصحيفة شارلي إبدو الساخرة.

وقالت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق إن مشتبها به اعتقل على درج مبنى أوبرا الباستيل في باريس. و ذكر راديو فرانس إنفو أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على المشتبه به الثاني في الهجوم.

وقال مسؤول في بلدية المدينة إن المدارس في المناطق المحيطة بموقع الهجوم لم تسمح للطلاب بالانصراف.