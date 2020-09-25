2020-09-25 | 13:04
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حرص الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم هجوم فريق برشلونة الإسباني، على توجيه رسالة لصديقه وزميله، لويس سواريز، بعد رحيله وانتقاله لـ أتلتيكو مدريد، انتقد من خلالها إدارة النادي الكتالوني.
وكتب ميسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "اليوم دخلت غرفة خلع الملابس، وقد افتقدت شيئا ثمينا حقًا".
وأضاف: "ما مدى صعوبة عدم الاستمرار في المشاركة معك يومًا بعد يوم، سواء في الملعب أو في الخارج، سأفتقد الكثير، سنوات عديدة مرت ونحن رفقاء، غذاء؛ عشاء... كل يوم معًا، أشياء كثيرة لن تُنسى أبدًا".
وواصل: "سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر والأكثر مواجهتك، لم تكن تستحق أنّ تُطرد، أنت أحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي، وحققت أشياء مهمة على المستوى الجماعي والفردي، لم تكن تستحق الطرد كما فعلوا؛ ولكنني في الحقيقة لم أعد اتفاجأ من شيء في هذه المرحلة".
وأتم: "أتمنى لك التوفيق في هذا التحدي الجديد، أحبك كثيرًا؛ أراك قريبًا يا صديقي".
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي لسواريز: لم تكُن تستحق الطرد كما فعلوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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