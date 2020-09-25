ميسي لسواريز: لم تكُن تستحق الطرد كما فعلوا

برشلونة أعلن في الساعات الأولى من فجر الخميس، رحيل سواريز بعد 6 سنوات في الكامب نو، وانتقاله لنادي أتلتيكو مدريد.

وكتب ميسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "اليوم دخلت غرفة خلع الملابس، وقد افتقدت شيئا ثمينا حقًا".



وأضاف: "ما مدى صعوبة عدم الاستمرار في المشاركة معك يومًا بعد يوم، سواء في الملعب أو في الخارج، سأفتقد الكثير، سنوات عديدة مرت ونحن رفقاء، غذاء؛ عشاء... كل يوم معًا، أشياء كثيرة لن تُنسى أبدًا".

وواصل: "سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر والأكثر مواجهتك، لم تكن تستحق أنّ تُطرد، أنت أحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي، وحققت أشياء مهمة على المستوى الجماعي والفردي، لم تكن تستحق الطرد كما فعلوا؛ ولكنني في الحقيقة لم أعد اتفاجأ من شيء في هذه المرحلة".



وأتم: "أتمنى لك التوفيق في هذا التحدي الجديد، أحبك كثيرًا؛ أراك قريبًا يا صديقي".