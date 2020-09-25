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بوتين يغازل واشنطن بضمانات عدم التدخل في الانتخابات

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، رغبته في إعادة إطلاق العلاقة مع واشنطن بشأن تكنولوجيا المعلومات. 

وقال بيان للكرملين إن الرئيس بوتين: "يريد إعادة إطلاق العلاقة مع واشنطن بشأن هذا الأمر" .

وعرض الرئيس الروسي على الولايات المتحدة تبادل "ضمانات بعدم التدخل" في الانتخابات.

ودعا بوتين إلى ميثاق عالمي حول استخدام "تقنيات المعلومات" في النزاعات، طبقا لبيان الكرملين.

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والثلاثاء الماضي، حث الرئيس الروسي، الدول الكبرى على الامتناع عن أي تحركات أحادية الجانب من شأنها التسبب في صدامات عسكرية فيما بينها".

وأضاف بوتين، خلال كلمته أمام الدورة الـ75 للأمم المتحدة، أنه "لا بد من إجراء إصلاحات في المنظمات العالمية لا سيما مجلس الأمن".

وأوضح أن بلاده تعمل على منع انتشار الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في العالم.

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