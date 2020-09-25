"إجازة مرضية".. ملك النرويج بالمستشفى ونجله يقوم بمهامه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البلاط الملكي في النرويج، الجمعة، نقل الملك هارالد الخامس إلى مستشفى أوسلو الجامعي.

وقال بيان البلاط الملكي إن الملك هارالد 83 عاما، والذي تتويج ملكا عام 1991، في إجازة مرضية.

وأضاف البيان أن نجله ولي العهد الأمير هاكون سيحل محله اليوم على رأس جلسة لمجلس الدولة مع مجلس الوزراء.

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وألغى هارالد بعض الارتباطات في ديسمبر/كانون أول الماضي بسبب عدوى فيروسية، لكنه ألقى خطابه السنوي بمناسبة العام الجديد كما هو مقرر، وقضى أسبوعا في المستشفى في أوائل يناير/كانون ثان بعد إصابته بالدوار.

وخضع الملك لعملية جراحية في القلب في عام 2005 وفي نهاية عام 2003 خضع لعملية جراحية لعلاج سرطان المثانة، وتم وصف الجراحتين بأنهما ناجحتان.

وفي نوفمبر/تشرين ثان 2017، دخل الملك أيضا المستشفى لفترة وجيزة بسبب عدوى.