الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبها به في تنفيذ هجوم "شارلي إيبدو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت الشرطة الفرنسية، الجمعة، على مشتبه به في تنفيذ عملية طعن استهدفت مواطنين قرب المكتب القديم لصحيفة "شارلي إيبدو" بقلب العاصمة باريس.

ووفق إعلام محلي، جرى القبض على المشتبه به على درج أوبرا الباستيل، ويحمل آثار دم على ثيابه.



وفي وقت سابق اليوم، أصيب 4 أشخاص بجروح، بينهم اثنان في حالة خطرة، جراء عملية طعن بالدائرة 11 في باريس، غير بعيد من المكاتب القديمة لصحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة.



ولاذ منفذ الهجوم بالفرار باتجاه محطة المترو، قبل أن تلقي القبض على المشتبه به.

فيما أوصت مديرية الأمن بباريس، في تغريدة عبر تويتر، المواطنين بتجنب مكان الحادثة الذي طوقته الشرطة.



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وتحدث إعلام محلي عن العثور عن طرد مشبوه قرب المكاتب القديمة للصحيفة.



ووصل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إلى مكان الحادث، ومن المنتظر أن يلتحق به رئيس الوزراء جان كاستيكس.



وحتى الساعة (11.05) بتوقيت جرينتش، لم يصدر بعد أي تعليق رسمي حول ملابسات الحادثة ودوافعها.



وبحسب المصادر نفسها، يتزامن الهجوم مع محاكمة متهمين بتنفيذ الهجوم الدامي الذي استهدف الصحيفة قبل 5 سنوات.



وفي يناير/كانون الثاني 2015، استهدفت صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة، بهجوم إرهابي نفذه ثلاثة مسلحين مجهولين، وراح ضحيته 12 شخصا من بينهم أربعة رسامين معروفين.

