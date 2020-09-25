اللقطات الأولى لهجوم "شارلي إيبدو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت اللقطات الأولى لهجوم الطعن بسكين في الدائرة 11 بالعاصمة الفرنسية باريس، وهو مكان غير بعيد من المكاتب القديمة لصحيفة "شارلي إيبدو"، آثار دماء المصابين.





وأصيب 4 أشخاص بجروح، الجمعة، جراء الهجوم، وفق إعلام محلي، فيما لاذ منفذ الهجوم بالفرار باتجاه محطة المترو.





Advertisements

وأوصت مديرية الأمن بباريس، في تغريدة عبر تويتر، المواطنين بتجنب مكان الحادثة.







