القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت اللقطات الأولى لهجوم الطعن بسكين في الدائرة 11 بالعاصمة الفرنسية باريس، وهو مكان غير بعيد من المكاتب القديمة لصحيفة "شارلي إيبدو"، آثار دماء المصابين.
وأصيب 4 أشخاص بجروح، الجمعة، جراء الهجوم، وفق إعلام محلي، فيما لاذ منفذ الهجوم بالفرار باتجاه محطة المترو.
وأوصت مديرية الأمن بباريس، في تغريدة عبر تويتر، المواطنين بتجنب مكان الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر اللقطات الأولى لهجوم "شارلي إيبدو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.