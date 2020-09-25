الإمارات ترحب بدعوة اجتماع عمان لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية

رحب الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، باجتماع عمان الذي دعا إلى إعادة الأمل لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال قرقاش في تغريدة: "كل الترحيب بدعوة اجتماع عمّان (الذي ضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا) إلى إعادة الأمل لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة وجادة".

وأكد على أن "التوجهات الواقعية والعملية هي التي ستثمر وتبني علي الرغبة الحقيقية للوصول إلى حلول مستدامة، وهذه القراءة الواقعية هي في صلب الموقف الإماراتي".

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وأمس الخميس، عقد وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا اجتماعا في عمَان لاستكمال تنسيقهم وتشاورهم حول سبل دعم عملية السلام في الشرق الأوسط بهدف تحقيق السلام العادل والشامل والدائم، بمشاركة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام.

وأكد الاجتماع العربي الأوروبي على التمسك بحل الدولتين، والدعوة إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وإنهاء حالة الجمود.

وأعلن الوزراء، في البيان الختامي، التزامهم بدعم جميع الجهود المستهدفة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبي الحقوق المشروعة للأطراف كافة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها.