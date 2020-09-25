شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دول تطالب بمقاعد دائمة في مجلس الأمن والان نبدء بالتفاصيل

رفع وزراء خارجية البرازيل وألمانيا والهند واليابان، تجديدًا لمطالبة دولهم بالحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي.

وأعرب الوزراء في بيان مشترك عقب اجتماعهم على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، عن التزام دولهم بالمساعي مجددًا في محادثات إصلاح مجلس الأمن.

يُذكر أن الدول الأربع قدّمت منذ عام 2005 طلبًا بتوسيع عدد المقاعد الدائمة في مجلس الأمن، الذي يضم حاليًا الدول الخمس، دائمة العضوية (روسيا، فرنسا، الصين، بريطانيا، الولايات المتحدة).