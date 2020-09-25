شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة الإيرانية تحاصر البيت الأبيض وتطالب بإعادة «عقوبات الملالي» والان نبدء بالتفاصيل

تتواصل احتجاجات المعارضة الإيرانية في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتحديدًا أمام مقر البيت الأبيض؛ إذ ينظم أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وقفات بدأت منذ الثلاثاء، بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلن المشاركون دعمهم لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على النظام في إيران، ودعوا إلى الاعتراف بنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية.

كما دعا المحتجون إلى اتخاذ سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني ردًا على عمليات الاعتقال والإعدام للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، خصوصًا السياسيين. ودعوا إلى فرض عقوبات إضافية على جميع كيانات النظام الإيراني ومسؤوليه المتورطين في قمع الشعب الإيراني، وتصدير الإرهاب إلى الخارج وزعزعة استقرار دول الجوار، مؤكدين أنه «حان الوقت لوضع حد لإفلات النظام الإجرامي في إيران من العقاب، والوقوف بثبات مع الشعب الإيراني الذي يحتج من أجل إقامة جمهورية علمانية غير نووية في إيران».

وقال علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، والمتحدث الرئيسي: المطلوب هو فرض عقوبات شاملة ضد النظام الإيراني. هذا النظام لا يحتاج إلى دولار واحد، لأن كل ذلك سيستخدم في القمع في الداخل والإرهاب في الخارج».

وأضاف: تطالب المقاومة الإيرانية، نيابة عن الشعب الإيراني، منذ عام 2015، بإعادة فرض جميع قرارات مجلس الأمن الستة السابقة ضد النظام الإيراني. لذلك يرحّب الشعب الإيراني بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على النظام.

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وشدد على أن المقاومة الإيرانية تطالب نيابة عن الشعب الإيراني، منذ عام 2015، بإعادة فرض جميع قرارات مجلس الأمن الستة السابقة ضد النظام الإيراني. لذلك يرحّب الشعب الإيراني بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على النظام.

وأضاف: يقول الشعب الإيراني إنه بدلًا من السماح للنظام بشراء الأسلحة لقوات الحرس، نحتاج إلى حلها وإنهاء وجودها. وتابع: يقدّر أعضاء في مجلس الملالي أن قوات الحرس أنفقت ما يصل إلى 30 مليار دولار على عملياتها الحربية والعدوانية في سوريا. فقط تخيّل ما هو الفرق الذي ستحدثه إذا تم إنفاق كل هذه الأموال على الرعاية الصحية والطبية، ودفع رواتب الممرضات والعاملين والمدرسين وموظفي القطاع العام. لذا فإن أولئك الذين يريدون توفير السلاح لقوات الحرس، هم في الواقع يصعّدون من العنف في سوريا، وجميع دول المنطقة، على حساب الشعب الإيراني.

ونقلًا عن زعيمة المعارضة مريم رجوي، قال جعفر زاده: «شعبنا لا يريد مصانع تخصيب اليورانيوم. ولا يريد أنظمة صواريخ باليستية أو حروب النظام الإجرامية في سوريا والعراق واليمن ولبنان».

فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّه ستتمّ مراقبة منصّات التواصل الاجتماعي بشكل مكثّف خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، منتقدًا ازدواجية «تويتر» التي تقيّد التعبير عن وجهات النظر، و «تسمح لمرشد إيران بنشر الكراهية وحتى التهديد بالقتل أحيانًا».