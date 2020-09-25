شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحذر: خزان صافر يشكل تهديدًا خطيرًا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المعلمي، في الرسالة، إن الناقلة «صافر» وصلت إلى حالة حرجة، وأن الوضع يشكّل تهديدًا خطيرًا لكل الدول المطلة على البحر الأحمر، خاصة اليمن والسعودية. وأضاف سفير المملكة لدى الأمم المتحدة إن هذا الوضع الخطير يجب ألا يُترك دون معالجته.
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