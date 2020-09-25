شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحذر: خزان صافر يشكل تهديدًا خطيرًا والان نبدء بالتفاصيل

حذرت المملكة، مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، من أن «بقعة نفطية» شوهدت على مسافة 50 كيلو مترًا إلى الغرب من ناقلة متهالكة متوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر منذ أكثر من 5 سنوات. وتواجه الناقلة «صافر» خطر تسريب 1.1 مليون برميل من الخام قبالة ساحل اليمن. وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، في رسالة لمجلس الأمن الدولي إن خبراء لاحظوا أن أنبوبًا متصلًا بالسفينة ربما انفصل عن الدعامات التي تثبته في القاع، ويطفو الآن فوق سطح البحر.

وقال المعلمي، في الرسالة، إن الناقلة «صافر» وصلت إلى حالة حرجة، وأن الوضع يشكّل تهديدًا خطيرًا لكل الدول المطلة على البحر الأحمر، خاصة اليمن والسعودية. وأضاف سفير المملكة لدى الأمم المتحدة إن هذا الوضع الخطير يجب ألا يُترك دون معالجته.