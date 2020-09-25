شكرا لقرائتكم خبر عن منزلاوي: المملكة الداعم الأكبر لليمن والان نبدء بالتفاصيل
وقدّم د. منزلاوي، في بداية الكلمة، شكره لمملكة السويد والمفوضية الأوروبية على عقد هذا الحدث رفيع المستوى. وقال: لطالما سعت المملكة إلى مؤازرة المحتاجين والوقوف إلى جانبهم، لذا تؤكد مجددًا التزامها بتقديم الإغاثة والمساعدات في مجال العمل الإنساني على صعيد العالم بأسره، وانطلاقًا من هذا التوجّه، تقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني الذي يعيش حاليًا أزمة إنسانية طاحنة.
وأوضح منزلاوي أن المملكة تُعدّ أكبر داعم لليمن، والمساهم المالي الأول لخطط الاستجابة الإنسانية في هذا البلد.
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