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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 32817 إصابة جديدة بفيروس كورونا و831 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 سبتمبر 2020
الخليج 365
قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس إنها سجلت 32817 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية بالإضافة إلى 831 وفاة بسبب المرض.
ووفقا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل أكثر من 4.6 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، مما يجعلها ثالث أشد دول العالم تضررا من الجائحة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
وتوفي قرابة 140 ألفا في البرازيل بسبب المرض، لتأتي في المرتبة الثانية بين دول العالم من حيث عدد الوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة.
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