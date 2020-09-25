شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة الشهيد مصطفى الخياط: مشاركتى بالقائمة الوطنية استمرار لطريق زوجى فى خدمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رضوى جعفر، أرملة الشهيد مصطفى الخياط، أن وجودها في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، هو استمرار للطريق الذى بدأه زوجها في خدمة الوطن، مشيرة إلى أن وجودها فى القائمة الوطنية هو تمثيل لفئة أصبحت كبيرة فى المجتمع وهي أسر الشهداء ولابد من وجود صوت يعبر عنهم داخل مجلس النواب.

وأشارت إلى أن تمثيل أسر الشهداء من خلالها في القائمة الوطنية هو رسالة تؤكد حرص الدولة على استمرار دعم هذه الفئة التي فقدت عوائلها من أجل الوطن.

وفي سابقة سياسية من نوعها ضمت القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عدد من زوجات الشهداء، حيث تضمنت الأسماء المعلن عنها أرملة الشهيد عادل رجائي، وهي الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، بعد اعتذار زوجة الشهيد أحمد المنسي، في الوقت نفسه ضمت القائمة وجوه إعلامية بارزة مثل الإعلامي يوسف الحسيني، الذي انضم إلى حزب مستقبل وطن مؤخرا، وكان متحدثا باسم القائمة الوطنية فى انتخابات مجلس الشيوخ ولا يزال للنواب، كما ضمت من الرياضيين كابتن أحمد حسن قائد الجيل الذهبى للمنتخب الوطنى عن محافظة المنيا..

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وتضمن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح من الخميس ١٧-٩-٢٠٢ حتى يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٠، وذلك لانتخاب ٢٨٤ مقعد الفردي ومثلهم للقائمة المغلقة، كما تقرر بدء الاقتراع بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية يوم الأحد ٢٧-٩-٢٠٢٠ حتى يوم السبت ١٠-١٠-٢٠٢٠، على أن يتم تسجيل بيانات المصريين بالخارج وطباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء ١٩و ٢٠-١٠-٢٠٢٠ للمرحلة الأولى، والاثنين والثلاثاء ٢و٣-١١-٢٠٢٠ للناخبين بالمرحلة الثانية.

وتجري انتخابات المرحله الاولى في الخارج أيام ٢١ و٢٢و٢٣ -١٠-٢٠٢٠، وتجري في الداخل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء ايام السبت والأحد ٢٤و ٢٥-١٠-٢٠٢٠.وتعلن نتيجة المرحلة الأولى الاحد ٢١-١١-٢٠٢٠، وتجري الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج في حال الإعادة ايام السبت والأحد والاثنين ٢١و ٢٢و٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠.

وتجري الإعادة بالداخل ايام الاثنين والثلاثاء ٢٣و٢٤-١١-٢٠٢٠، على أن تعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم الاثنين ٣٠-١١-٢٠٢٠أما انتخابات المرحله الثانيه فتبدأ في الخارج أيام الاربعاء والخميس والجمعة ٤و٥و٦ نوفمبر ٢٠٢٠، وفي الداخل السبت والأحد ٧و ٨ نوفمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم الأحد ١٥-١١-٢٠٢٠، كما تقرر إجراء الإعادة بالخارج ايام الاحد والاثنين ٦و ٧ ديسمبر ٢٠٢٠، والإعادة في الداخل ايام ٧و ٨ من ديسمبر ٢٠٢٠ على أن تعلن النتائج النهائية الإثنين ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠.