كورونا عربياً: انخفاض معدل الإصابات والوفيّات اليومية.. و5 دول بلا حالات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

جرافيك- مايكل عادل:

شهد منحنى إصابات ووفيّات فيروس كورونا المُستجدّ في الدول العربية انخفاضاً، ليوم 24 سبتمبر الجاري، حيث سُجّلت 14 ألفاً و294 إصابة جديدة، وصل معها إجمالي المُصابين إلى مليون و577 ألفاً و376 حالة، فيما أودى الوباء بحياة 162 شخصاً جدد، لتبلغ حصيلة الوفيّات 28 ألفاً و490 حالة، وفق مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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وسجّلت دولتي العراق والمغرب وحدهما نحو 48% من إجمالي الإصابات الجديدة، بعدما سجّلت الأولى 4 آلاف و471 إصابة، ارتفع معها إجمالي مصابيها إلى 337 ألفاً و106 حالة، فيما سجّلت الثانية ألفين و356 إصابة، ارتفع معها الإجمالي إلى 110 آلاف و99 إصابة بـ"كوفيد-19".

ولم تُسجّل كلٌّ من سوريا وموريتانيا واليمن وجيبوتي والصومال إصابات أو وفيّات جديدة، ليوم 24 سبتمبر الجاري.