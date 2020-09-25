مجلس النواب 2020.. 74 مرشحًا للانتخابات في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

استقبلت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في الفيوم، 5 مرشحين لتقديم أوراق ترشحهم، وذلك خلال يوم الخميس، ليصل عدد المرشحين إلى 74 مرشحًا.

وقال المستشار وليد حامد رئيس محكمة الفيوم الابتدائية والمشرف على لجنة تلقى الطلبات بمحكمة الفيوم، إنه جرى التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للمرشحين منذ دخولهم بوابات المحكمة وإلزامهم بضرورة ارتداء الكمامات:

وأكد المستشار وليد حامد، أن لجنة تلقى طلبات المرشحين بالمحكمة استقبلت أوراق: "على شبيلي السيد فتح الباب، وشهرته علي كساب، عن دائرة مركز إطسا، وعبد المنعم محمد عبد العليم، عن دائرة سنورس وطامية، فضلا عن يونس عبد العزيز علي، وأحمد محمد دياب، وحميدة صالح عبد الرحمن، دائرة أبشواي ويوسف الصديق.