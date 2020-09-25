صور.. لحظة انهيار بنات شقيق محمد فريد خميس في وداعه

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

رصدت عدسة "الخليج 365"، نوبة بكاء وصراخ لسيدتين من أقارب رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، رئيس مجموعة "النساجون الشرقيون" ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، وذلك حال وجودهن لوداعه في الجنازة التي أقيمت بمدينة العاشر من رمضان.

"مع السلامة يا عمي".. عبارة خرجت بألم لواحدة من بنات شقيق الراحل، قبل أن تشير إلى أنه لم يظلم أحد "مخلاش حد يزعل منه، يا رب ينور لك قبرك ويخفف لسانك يا عمي.. الدنيا كلها زعلانة علشانك".

ورحل رجل الأعمال محمد فريد خميس، عن عالمنا، عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، بعد رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية.

كانت مجموعة "النساجون الشرقيون" أعلنت تفاصيل تشييع جنازة رجل الأعمال الراحل، موضحة أن الجثمان سيصل قادمًا من أمريكا على متن طائرة خاصة، وأن الجنازة ستُصلى بمصنع النساجون إنترناشيونال بمدينة العاشر من رمضان، وبعدها يكون الدفن بمقابر العائلة بمنطقة "الروبيكي" بالعاشر من رمضان.