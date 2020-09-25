كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حفتر يوجه باستئناف حركة طيران الشركات النفطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر القائد العام "للجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر أوامره لجهاز حرس المنشآت النفطية، بالسماح باستئناف حركة الطيران الداخلي للشركات النفطية.

وبموجب القرار الجديد، سيتم السماح بإستئناف حركة الطيران الداخلي للشركات النفطية فقط لنقل الموظفين والمستخدمين من الموانئ والحقول.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت قد رفعت حالة القوة القاهرة عن المنشآت النفطية عقب قيام حفتر بإصدار أوامر فتح حقول النفط بموجب اتفاق بين "الجيش الليبي" والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق متمثلا فى عضو المجلس أحمد امعتيق وهو ما رحبت به أطراف دولية وإقليمية.