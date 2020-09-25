كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الخميس، تسجيل 16 ألفا و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، في أعلى معدل يومي منذ بدء تفشي الفيروس.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 497237 حالة، فيما أظهرت البيانات تسجيل 52 وفاة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 31511.

ودفعت الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات سلطات البلاد إلى إعادة فرض قيود في المدن الكبرى من أجل احتواء الفيروس.