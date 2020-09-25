شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الخميس تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة، وذلك مقارنة مع 121 إصابة و16 وفاة أمس. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 102513 حالة من ضمنهم 92644 حالة تم شفاؤها، و 5835 حالة وفاة.

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