شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الخولى: غدا درس جديد يقول للجماعات إن الشعب المصرى يلفظكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب الخولى عضو مجلس النواب، إن العالم أدرك أننا نحارب الإرهاب بالنيابة عنه، والشعب المصرى يدرك طبيعة الجماعة وكل من يتربص بالوطن، وهو الأكثر حرصا على مؤسسات الدولة، وأدركوا أن لديهم حلما يجب أن يتحقق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: كل ما تفعله جماعة الإخوان لن يجدى مع الشعب المصرى وهم يتاجرون بنا وسينقلب السحر على الساحر وكل ما يستخدم هو طعن خنجر في ظهر كل مصري ومصر هي مقبرة الإخوان ومقبرة الإرهاب ومصر الآن تتحرر فكريا من فكر هذه الجماعات التي عششت لسنوات .

وتابع: غدا درس جديد يقول للجماعات إن الشعب المصرى يلفظكم وهذه الحقيقة التي يجب أن يعلمها العالم كله، تلك الجماعات وكل خائن لهذا الوطن سوف يتصدى له هذا الشعب الأبى.