شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى يؤكد حاجة الحياة النيابية ولجان "النواب" للكوادر التكنوقراط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان والمرشح بالقائمة الوطنيه " من أجل مصر" لانتخابات البرلمان، أن وجود القائمه وطنيه موحدة، تعطي فرصة للكوادر التكنوقراط بالتواجد داخل البرلمان والتى تحتاجها مجالس التشريع والرقابة لتضيف لعمل اللجان النوعية على مستوى العضوية أو على مستوى هيئة المكتب.

ولفت إلي أن ذلك يثري من الحياة النيابية ويسهم فى زيادة مساهمتها وتوسع عملها الرقابى، موضحا أن مشاركة الأحزاب بمختلف اتجاهاتها داخلها سيسهم فى التعددية الحزبية داخل البرلمان وهو ما يؤدي إلى تنامي الحياة السياسية فى مصر، هذا بجانب التمثيل الضامن لوجود صوت معبر قوى للمرأة والشباب بمجلس النواب.

وأوضح أنها تمثل مظلة واسعة لكافة الأراء وضامنة لتمثيل كافة الأصوات داخل مجلس النواب.

ويشارك عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهم " حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والتى ستجرى على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم

• المرحلة الأولى :

• من 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج

• 24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.

• نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.

• من 21 إلى 23 نوفمبر انتخابات الإعادة بالخارج.

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• 23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.

• موعد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى الانتخابات 30 نوفمبر 2020.

• المرحلة الثانية :

• تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر.

• و في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر.

• النتيجة 15 نوفمبر 2020.

- جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020

- جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر

إعلان النتيجة النهائية :

- 14 ديسمبر 2020