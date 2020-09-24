الكأس السوبر الأوروبية: بايرن ميونيخ يتو ج باللقب بفوزه على إشبيلية 2-1 بعد التمديد

فاز بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، بلقب مسابقة الكأس السوبر الأوروبية بعد تغلبه على إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 2-1 بعد التمديد، الخميس في بودابست. وسجل ليون غوريتسكا (34) والبديل الإسباني خافي مارتينيز (104)، هدفي بايرن، والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (13 من ركلة جزاء) هدف إشبيلية. وهو اللقب الرابع للفريق الألماني بعد دوري الأبطال ومسابقتي الدوري والكأس المحليين.

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