انتهاء الديربي الـ128 بين الوداد والرجاء البيضاويين بلا غالب ولا مغلوب

انتهى الديربي البيضاوي الـ128، الذي جمع مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم مؤجل الدورة ال25 من البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم، بين الغريمين التقليديين الوداد والرجاء البيضاويين كما بدأ بلا غالب ولا مغلوب (0-0).

ويعد هذا التعادل رقم 62 بين الفريقين، فيما تفوق فريق الوداد 30 مرة، مقابل 36 فوزا لفريق الرجاء في تاريخ المواجهات بين قطبي كرة القدم المغربية منذ أول لقاء جمع بينهما سنة 1957.

ي ما يلي نتائج المباريات المؤجلة من البطولة الوطنية الإحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم، مع برنامج باقي اللقاءات، عقب إجراء مباراة الوداد والرجاء البيضاويين (0-0) مساء اليوم الخميس، برسم مؤجلات الدورة الـ25.

— الثلاثاء 8 شتنبر (الدورة ال22) ..

رجاء بني ملال ……… الدفاع الجديدي 0-0

أولمبيك خريبكة ……. اتحاد طنجة 0-1

— الأربعاء 9 شتنبر (الدورة ال22) ..

الجيش الملكي …….. الوداد البيضاوي 1-1

— الأحد 13 شتنبر (الدورة ال21) ..

اتحاد الفتح الرياضي …….. رجاء بني ملال 1-1

اتحاد طنجة ……………….. نهضة بركان 1-1

— الأربعاء 16 شتنبر (الدورة ال23) ..

اتحاد طنجة ……… الجيش الملكي 1-1

الوداد البيضاوي ……. رجاء بني ملال 3-0

— السبت 19 شتنبر (الدورة ال24) ..

أولمبيك خريبكة ……. نهضة بركان 0-1

— الأحد 20 شتنبر ( الدورة 24 ) ..

رجاء بني ملال ……. اتحاد طنجة 0-1

نهضة الزمامرة ……. الوداد البيضاوي 1-2

الرجاء البيضاوي ….. الدفاع الجديدي 3-1

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— الاثنين 21 شتنبر (الدورة ال25) ..

سريع وادي زم ……. حسنية أكادير 2-1

اتحاد الفتح الرياضي ……. أولمبيك آسفي 5-2

— الأربعاء 23 شتنبر (الدورة ال25) ..

اتحاد طنجة ……. نهضة الزمامرة 0-0

نهضة بركان ……. الجيش الملكي 2-1

— الخميس 24 شتنبر (الدورة ال25) ..

الوداد البيضاوي ……. الرجاء البيضاوي 0-0

— السبت 26 شتنبر (الدورة ال26) ..

– الملعب الكبير بأكادير (الساعة السابعة والربع مساء).

حسنية أكادير ……… اتحاد الفتح الرياضي.

— الأحد 27 شتنبر ..

– ملعب أحمد شكري بالزمامرة (الساعة الخامسة مساء).

نهضة الزمامرة ….. مولودية وجدة (الدورة ال26).

– الملعب البلدي بوادي زم (الساعة السابعة والربع مساء).

رجاء بني ملال ….. نهضة بركان (الدورة ال26).

– المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء (الساعة السابعة والربع مساء).

الرجاء البيضاوي ……. سريع وادي زم (الدورة ال22 ).

– ملعب سانية الرمل بتطوان (الساعة التاسعة والنصف مساء).

المغرب التطواني ……. الوداد البيضاوي (الدورة ال26).