بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ تفشي الجائحة

الخميس 24 سبتمبر 2020

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس، تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في يوم واحد منذ بدء تفشي الجائحة، ما يحطم الرقم القياسي المسجل في ذروة تفشي الموجة الأولى.



وقال بيان تلقته وكالة بلومبرج للأنباء من هيئة الصحة العامة في إنجلترا عبر البريد الإلكتروني إنه تم تسجيل 634ر6 حالة جديدة من مرضى كوفيد 19 اليوم الخميس.

وقالت إيفون دويل، المديرة الطبية بالهيئة، إن هذا الأمر يمثل "تحذيرا شديدا بالنسبة لنا جميعا".

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وأضافت إن "الاشارات واضحة... معدلات الاصابات الإيجابية آخذة في الارتفاع عبر جميع الفئات العمرية ونحن ما زلنا نرى ارتفاعا في معدلات الدخول إلى المستشفيات والرعاية الحرجة".

ويأتي هذا الرقم وسط عودة الفيروس في أنحاء أوروبا ما دفع إلى إعادة فرض إجراءات الطوارئ في محاولة للحد من انتشاره.

ولكن مقارنة الأرقام الحالية بالأرقام التي تم تسجيلها منذ ستة أشهر يمكن أن يكون مضللا، لأن قدرة الفحوصات بالمملكة المتحدة تضاعفت تقريبا ما أدى للكشف عن الإصابات بشكل أكبر.