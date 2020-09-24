إصابة ثنائي القيثارة الخضراء بفيروس كورونا

2020-09-24 | 22:43
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أعلن نادي الشرطة الرياضي، إصابة ثنائي دفاع فريق الكرة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ونشر النادي صورة للمدافعين كرار محمد وحسام كاظم وعلق عليها قائلاً: "بانتظاركم يا ابطال".
وأنهى نادي الشرطة مشاركته في دوري ابطال آسيا، بعدما خرج من دور المجموعات بفارق الأهداف مع الوصيف استقلال طهران الإيراني.
المدافعان سيخضعان للحجر الصحي لمدة 14 يوماً في قطر، ولن يتمكنا من العودة مع الوفد الى بغداد.
وأنهى نادي الشرطة مشاركته في دوري ابطال آسيا، بعدما خرج من دور المجموعات بفارق الأهداف مع الوصيف استقلال طهران الإيراني.
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