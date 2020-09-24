الرئيس الإسرائيلي: "اتفاق إبراهيم" يبعث برسالة ثقة للفلسطينيين

قال الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، إن "اتفاق إبراهيم" بداية عصر جديد من التعاون في منطقة الشرق الأوسط.



وأعرب ريفيلين عن أمله في أن يؤدي "اتفاق إبراهيم"، بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل، إلى تعزيز الثقة مع الفلسطينيين.

وشدد الرئيس الإسرائيلي في كلمته بمؤتمر في صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على أن "هذا وقت تفاؤل كبير، ووقت تحديات كبيرة أيضاً".

وتوجه ريفيلين إلى الفلسطينيين بالقول: "أود التحدث إلى أصدقائنا وجيراننا وأبناء عمومتنا، الشعب الفلسطيني. علينا أن ننسى الماضي وأن ننظر إلى المستقبل.. عليكم أن تفهموا، كما يجب أن نفهم، أننا جميعًا هنا ما بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط".

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وتابع ريفلين في رسالته للفلسطينيين: "يجب أن نثق بكم ويجب أن تثقوا بنا، حتى يتمكن كل منا من فهم كيفية العيش معًا.. هذا أمر لا بد منه.. هذا هو مستقبلنا.. هذه هي مصلحتنا.. دعونا نبني الثقة ونتطلع إلى المستقبل".

وعشية بدء الاغلاق المشدد في إسرائيل، اليوم الجمعة، لمواجهة فيروس كورونا، قال ريفلين: "هذه فترة من التحديات الكبيرة، حيث نواجه الآثار الطبية والاقتصادية لفيروس كورونا. نحن نحزن على كل شخص فقد حياته بسبب الفيروس ، وأنا أعلم أن العديد من العائلات الإسرائيلية تواجه صعوبات اقتصادية شديدة".

وأضاف: "لقد سلط فيروس كورونا الضوء على الانقسامات العميقة في نظامنا السياسي والحياة العامة، وضعف ثقة الناس في الحكومة. هذا خطير جدا".

وتابع ريفلين: "الآن هو الوقت المناسب ليتحمل كل واحد منا المسؤولية. يجب على صناع القرار وقادة الرأي والمواطنين من جميع الخلفيات العمل معًا للتغلب على هذا التهديد".