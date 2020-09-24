ترامب يتعرض لموقف محرج في عزاء القاضية جينسبورج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يراع عدد من المشاركين في عزاء القاضية الأمريكية الراحلة روث بادر جينسبورج بالمحكمة العليا طبيعة الموقف، الخميس، وانهالوا على الرئيس دونالد ترامب لحظة حضوره بصيحات استهجان وسخرية.



وفي الوقت الذي وقف فيه الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى جانب نعش جينسبورج المغطى بالعلم الأمريكي، هتف حشد من الناس خارج المحكمة "صوتوا لإقصائه"، بحسب لقطات فيديو.

وجاءت زيارة ترامب وسط صراع سياسي حاد بشأن خليفة جينسبورج.

وقال الرئيس ترامب إنه سيعلن يوم السبت اسم مرشحه لشغل المقعد الشاغر بالمحكمة العليا بدعم من حزبه الجمهوري.

وعارض الديمقراطيون هذه الخطوة وقالوا إن الفائز في انتخابات نوفمبر/تشرين ثان يجب أن يكون هو من يختار القاضي الجديد.

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ورفض ترامب، أمس الأربعاء، الالتزام الكامل بالانتقال السلمي للسلطة بعد الانتخابات.

وأشار إلى أنه في هذه الدورة الانتخابية، قد يسعى إلى الطعن في نتائج الانتخابات أمام المحكمة، وهو مسار من الإجراءات يتخذ معنى جديدا في الوقت الذي يستعد فيه لايجاد من يشغل مقعد المحكمة العليا الشاغر سريعا.

لكن البيت الأبيض، قال الخميس إن الرئيس ترامب سيقبل نتائج الانتخابات الرئاسية.

وتوفيت جينسبورج الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 87 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.