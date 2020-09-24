تعرف على طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:
الجمعة:
الطقس: ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصةً غرباً - صحو بوجه عام وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت:
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً غرباً - صحو بوجه عام.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية بعد الظهر خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأحد:
الطقس: ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً غرباً - صحو بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية بعد الظهر خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الاثنين:
الطقس:رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية -صحو بوجه عام وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء:
الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو الى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
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