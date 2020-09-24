محلل سياسي كردي: تركيا ستضطر للانسحاب من شمال سوريا لتلك الاسباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

سيد مصطفي

قال محمود اسماعيل، المحلل السياسي الكردي، انه في حال الإتفاق بين الأمريكان و الروس على سحب الأخير لقواته من شرق الفرات، عندئذ يتوقع بأن أمريكا ستضفط على الأتراك لسحب قواتهم من منطقة روج أڨا كوردستان ( منطقة شرق الفرات) .



و أكدت اسماعيل لـ"الخليج 365"، إن أمريكا تعمل على إيجاد صيغة من التفاهم بين قيادة قسد و الإدارة الذاتية مع الجار التركي، و في إزالة الأسباب و المبررات التي تشكل القلق للجانب التركي ...

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وأضاف المحلل السياسي الكردي، أنه بخصوص إنسحاب الجيش التركي و مرتزقتها من عفرين و ريفها، بأن ذلك مرتبط بتطبيق القرار الأممي 2254 . أي أنها مرتبطة بحل المعضلة السورية نفسها، و بذلك فإن كافة الكورد المهجرين من عفرين سيرجعون ل ديارهم، و سيزال التغيير الديموغرافي الذي أحدثته سياسة رجب و مرتزقته الشوفينيين الدواعش ...

وبين اسماعيل ، بأن هذه الاعداد الهائلة من المرتزقة من بقايا الدواعش الذين أصبحوا مرتزقة عند رجب، فلم يعد أمام رجل إلا أن تبحث عن جبهات جديدة و من أجل إستخدامهم لأجنداتها القومية الشوفينية و الإسلامية أيضآ .