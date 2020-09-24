مرشحة تنسيقية الأحزاب تؤكد أهمية مشاركة الشباب لإثراء الحياة السياسية

وأضافت مى كرم جبر فى تصريحات ل"الخليج 365" أنه لا يمكن فصل المنهجية التي قامت عليها التنسيقية عما نشهده حاليا من توافق الأحزاب على خوض الانتخابات البرلمانية في القوائم نفسها ، وأنه يمكن القول أن الحياة السياسية ككل تدور في فلك التفاهم وتحقيق الصالح العام .

و تابعت :" أما بالنسبة لدور شباب السياسيين ، فتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدم لأعضائها كل الدعم المطلوب كي يتمكنوا هم من خوض غمار المنافسة وتحقيق النجاح ، فعلى سبيل المثال توفر التنسيقية دورات تدريبية على أعلى مستوى تشمل كل المجالات التي تثرى أداء الشخصية السياسية ، علاوة على عقد لقاءات حوار مختلفة وورش عمل بهدف تبادل وجهات النظر والخبرات واستثمار المساحات المشتركة ، وهذا تحديدا ما كان ينقص الأداء الحزبي في الماضي ويدفع الكثير من الاحزاب للعزلة الاختيارية ، لذلك استطاع شباب التنسيقية التأثير في الواقع السياسي والانتقال به إلى مرحلة الواجبات الوطنية بعد أن كانت القوى السياسية تتحدث طوال الوقت عن حقوقها فقط دون أدنى ذكر للمسئولية الملقاة على اكتافهم تجاه المجتمع".

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