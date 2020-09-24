مرشحة تنسيقية الأحزاب تؤكد أهمية مشاركة الشباب لإثراء الحياة السياسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مى كرم جبر عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، ومرشح التنسيقية لعضوية مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر أن حالة الحوار التي خلقتها تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بين المرجعيات المختلفة حركت المياه الراكدة في الحياة السياسية ، مضيفة أن التنسيقية استطاعت بشبابها تحقيق الترابط بين الأيدلوجيات المتباعدة فكريا تحت مظلة خدمة الوطن ، وأن جميعنا نعلم عن نار الاختلاف بين الأحزاب كانت تحت الرماد تنتظر الفرصة السانحة لتشتعل من جديد لذلك لم يكن هناك بديل عن الحوار وافساح الطريق أمام الأحزاب التي كانت تعاني من التهميش في سنوات سابقة .
وأضافت مى كرم جبر فى تصريحات ل"الخليج 365" أنه لا يمكن فصل المنهجية التي قامت عليها التنسيقية عما نشهده حاليا من توافق الأحزاب على خوض الانتخابات البرلمانية في القوائم نفسها ، وأنه يمكن القول أن الحياة السياسية ككل تدور في فلك التفاهم وتحقيق الصالح العام .
و تابعت :" أما بالنسبة لدور شباب السياسيين ، فتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدم لأعضائها كل الدعم المطلوب كي يتمكنوا هم من خوض غمار المنافسة وتحقيق النجاح ، فعلى سبيل المثال توفر التنسيقية دورات تدريبية على أعلى مستوى تشمل كل المجالات التي تثرى أداء الشخصية السياسية ، علاوة على عقد لقاءات حوار مختلفة وورش عمل بهدف تبادل وجهات النظر والخبرات واستثمار المساحات المشتركة ، وهذا تحديدا ما كان ينقص الأداء الحزبي في الماضي ويدفع الكثير من الاحزاب للعزلة الاختيارية ، لذلك استطاع شباب التنسيقية التأثير في الواقع السياسي والانتقال به إلى مرحلة الواجبات الوطنية بعد أن كانت القوى السياسية تتحدث طوال الوقت عن حقوقها فقط دون أدنى ذكر للمسئولية الملقاة على اكتافهم تجاه المجتمع".
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