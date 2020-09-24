شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب: وجوه شابة فى القائمة الوطنية لخوض انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عزمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب وعضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بدأت بانتخابات مجلس الشيوخ التي تمت بشكل احترافي وسيتم عقد أول جلسة له في أكتوبر، وأضاف محمد عزمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، أنه هناك مباحثات بين 12 حزبا سياسيا تمثل كافة الأطياف السياسية لخوض انتخابات مجلس النواب في قائمة وطنية.

وتابع محمد عزمي" اتباع كافة الإجراءات الاحترازية في انتخابات مجلس النواب للانتهاء من الاستحقاق الدستوري على أكمل وجه ".

وأكمل محمد عزمي:" الدولة المصرية لديها الإرادة والقدرة على تنظيم استحقاق انتخابات النواب".

وأكمل محمد عزمي:" القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب توفر الفرصة لمن لا يستطيع خوض الانتخابات على المقاعد الفردية، والقائمة الوطنية تضم مجموعة من الشباب والوجوه الشابه".

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وعلى جانب آخر، أكد محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الغرفة التشريعية الثانية ستناقش الملفات التي لها الأولوية وفقا لما نص عليه الدستور، قائلا: سنعمل على دراسة وبحث كل ما يعمل على إرساء دعائم الديمقراطية. وذكر النائب عقب إنهاء استخراج كارنيه العضوية: مجلس الشيوخ لن يكون منزوع الاختصاصات والصلاحيات، لافتا إلى أن المجلس يؤدي دورا هاما، وفقا لما أقره الدستور من اختصاصات واضحة وحاسمة.

وأشار عزمي، إلى أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين المجلسين في ضوء الاختصاصات الممنوحة لكل منهما وفقا للدستور، مؤكدا أن الدولة تلجأ دائما إلى نظام الغرفتين التشريعيتين في فترة استقرار الوطن، متابعا: كان لزاما أن يعود مجلس الشيوخ للحياة السياسية عقب استقرار الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.