شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب صحفى يوضح كيف واجه الشعب المصرى شائعات الإخوان ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى جمال رائف أن الشعب المصرى أصبح على واعى كامل بتلك الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن المصريين يرون الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية على أرض الواقع.

وقال جمال رائف، خلال برنامج مانشيت، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الشعب المصرى يرى الطرق الجديدة التي تم إنشائها خلال الفترة الماضية، بجانب المشروعات العملاقة التي تم تدشينها أيضا خلال الفترة الراهنة، والتطور الاقتصادى الذى تشهده مصر.

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ولفت الكاتب الصحفى، إلى أن جماعة الإخوان لم يعد لديها سوى أن تروج للأكاذيب لمحاولة التحريض ضد مصر، إلا أن مخطط الأكاذيب والشائعات الإخوانية باء بالفشل نتيجة وعى المصريين بهذا المخطط الخبيث، مستطردا: لن يسمح الشعب المصرى للإخوان بترويج أكاذيبهم.