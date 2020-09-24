حسب المحافظة والمرحلة.. وزير التعليم يعلن آلية تسعير مجموعات التقوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إلغاء القرار رقم 53 الخاص بالمجموعات المدرسية.

وتداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن تحديد أسعار مجموعات التقوية بـ 80 جنيها في الحصة الواحدة، وإلغاء القرار 53 المنظم لعمل مجموعات التقوية، ومنع أي مجموعات داخل المدارس لحين إصدار القرار الجديد.

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وأكد الوزير خلال تصريحات له، عبر جروب معا نستطيع، أنه لا صحة لكل ما يتداول عن مجموعات التقوية، مشددا على أنه لم يتم تحديد أسعار مجموعات التقوية المدرسية، ولم يتم إلغاء القرار 53 الخاص بالمجموعات المدرسية.

وأضاف وزير التعليم: "لا شيء صحيح مما يتم تداولة عللى صفحات التواصل الاجتماعي"، مشددا على أنه حتى الآن لم يتم تحديد أسعار مجموعات التقوية داخل المدارس ولم يتم إلغاء القرار رقم 53.

ولفت إلى أنه في حال تحديد الأسعار، ستكون مسئولية الإدارات التعليمية والمدارس ومجالس الآباء، وستكون الأسعار مختلفة، من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية، كما تختلف من محافظة إلى محافظة ومن مكان إلى مكان حتى تتناسب مع ظروف أولياء الأمور، وعلى كل مدرسة ومجلس آباء أن يراعي ظروف الأسرة المصرية أثناء تحديد أسعار المجموعات التقوية داخل المدرسة.