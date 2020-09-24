البنك المركزي يخالف التوقعات ويخفض الفائدة نصف في المائة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري: قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة نصف في المائة إلى 8.75% على الإيداع و9.75% على الإقراض، وذلك لأول مرة من 6 أشهر. وقال المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية اليوم إنه "نتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس". وأضاف: "يتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي".

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