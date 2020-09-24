7 جثامين داخل 4 نعوش.. تشييع جنازة ضحايا "منزل ونينة" المنهار في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

شيع المئات من أهالي قرية ونينة الغربية بمركز سوهاج، مساء اليوم الخميس، في مشهد جنائزي مهيب، جثامين 7 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم تحت أنقاض المنزل المنهار.

وحمل الأهالي الجثامين داخل 4 نعوش، إلى مثواهم الأخير في مقابر العائلة بنجع الشيخ حمد، وسط حالة حزن عمت أسرة وأقارب الضحايا والمشيعين، إذ جرى وضع السيدات الثلاث كل واحدة في نعش بمفردها، والأطفال الـ4 في نعش واحد.

وصرحت النيابة العامة بمركز سوهاج دفن جثامين المتوفين "3 سيدان و4 أطفال" لقوا مصرعهم في الحادث.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بانهيار منزل مكون من 3 طوابق، وسقوط متوفين ومصابين بقرية ونينة الغربية دائرة المركز.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المنزل مشيد بالطوب الأحمر والخرسانة دون أعمدة، وأن المتوفين 4 أطفال و3 سيدات، بينما جرى نقل سيدتين مصابتين لتلقي العلاج.

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