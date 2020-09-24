بريطانيا تُسجل 5534 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
حيث سجلت 5534 حالة، وهو أعلى معدل يومي للإصابة منذ بداية انتشار الوباء في شهر مارس الماضي.
ونقلت صحيفة "اندبندنت" البريطانية عن بيان للوزارة، جاء في نصه: "خلال الساعات الـ24 الماضية،تم تسجيل 5534 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي منذ بداية انتشار الوباء".
يُذكر أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في بريطانيا قد تجاوز 416 ألفاً، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 41902 شخصاً.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلنالثلاثاء الماضي فرض قيود جديدة بهدف التصدي لموجة ثانية سريعة الانتشار من مرض (كوفيد-19)، ولا تستبعد الحكومة إدخال إغلاق جديد في حال لم تساعد القيود الجديدة على منع انتشار الوباء.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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